У вінтажній смугастій сукні: Аріана Гранде продемонструвала красивий образ від відомого бренду

Простий дизайн і вінтажний стиль пасували акторці.

Аріана Гранде

Аріана Гранде / © Аріана Гранде

Зірка фільму «Wicked: Чародійка» з’явилася на зніманнях шоу Saturday Night Live і продемонструвала оригінальну вінтажну сукню. Аріана одягла вбрання від бренду Bob Mackie — смугасту сукню із шовкового крепу з галтером.

Аріана Гранде / © Аріана Гранде

Аріана Гранде / © Аріана Гранде

Сукня охоплювала кілька відтінків: помаранчевий, гірчично-жовтий та коричневий. Фасон вбрання був простим і лаконічним — прямий силует чудово підкреслював фігуру.

Аріана Гранде / © Аріана Гранде

Аріана Гранде / © Аріана Гранде

Також образ зірки доповнила накидка із такої самої тканини, що й сукня.

Аріана Гранде / © Аріана Гранде

Аріана Гранде / © Аріана Гранде

Також акторка продемонструвала у телешоу сукню із фатину, створену для неї на замовлення брендом Paolo Sebastian.

Аріана Гранде / © Getty Images

Аріана Гранде / © Getty Images

