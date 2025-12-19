- Дата публікації
У вінтажній смугастій сукні: Аріана Гранде продемонструвала красивий образ від відомого бренду
Простий дизайн і вінтажний стиль пасували акторці.
Зірка фільму «Wicked: Чародійка» з’явилася на зніманнях шоу Saturday Night Live і продемонструвала оригінальну вінтажну сукню. Аріана одягла вбрання від бренду Bob Mackie — смугасту сукню із шовкового крепу з галтером.
Сукня охоплювала кілька відтінків: помаранчевий, гірчично-жовтий та коричневий. Фасон вбрання був простим і лаконічним — прямий силует чудово підкреслював фігуру.
Також образ зірки доповнила накидка із такої самої тканини, що й сукня.
Також акторка продемонструвала у телешоу сукню із фатину, створену для неї на замовлення брендом Paolo Sebastian.