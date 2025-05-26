У вінтажній сукні 1990 року: Маргарет Квеллі зачарувала публіку ніжним вбранням

Маргарет Квеллі / © Associated Press

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Маргарет Квеллі, яка у 2024 році знялася з Демі Мур вже у культовому фільмі «Субстанція», з’явилася серед гостей Каннського кінофестивалю.

30-річна акторка вийшла на червону доріжку перед прем’єрою фільму «Люба, не треба!», у якому зіграла. Маргарет, як амбасадорка бренду Chanel, обрала для вечірньої появи романтичну вінтажну сукню з колекції от кутюр весна-літо 1990 року.

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Вбрання було ніжно-пудрового відтінку, виконане з легкого шовку і у вільному фасоні. Його прикрашала опущена лінія плеча і класичний для Chanel декор — квітка з чорною стрічкою.

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Маргарет Квеллі / © Associated Press

Спереду на спідниці був високий розріз, який відкривав ноги Маргарет і демонстрував те, що вона одягла на червону доріжку не високі підбори, а туфлі на низькому ходу в кремово-чорному поєднанні з характерним дизайном з чорним мисом.

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Волосся акторки було зібране у високу зачіску, на її обличчі візажисти зробили ніжний макіяж, а вуха вона прикрасила сережками з камінням від Chanel.

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Вінтажну сукня Маргарет Куеллі обирає не вперше. Одним із знакових вбрань від Chanel, яке носила акторка, також була її червона сукня продемонстрована на «Оскарі» цього року. Це був ще один приклад тренду Retro Vision, оскільки сукня була натхненна дизайном Карла Лагерфельда для колекції осінь-зима 1989 року.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press