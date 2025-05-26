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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
1 хв

У вінтажній сукні 1990 року: Маргарет Квеллі зачарувала публіку ніжним вбранням

Акторка показала рідкісне вбрання на червоній доріжці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Маргарет Квеллі

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Маргарет Квеллі, яка у 2024 році знялася з Демі Мур вже у культовому фільмі «Субстанція», з’явилася серед гостей Каннського кінофестивалю.

30-річна акторка вийшла на червону доріжку перед прем’єрою фільму «Люба, не треба!», у якому зіграла. Маргарет, як амбасадорка бренду Chanel, обрала для вечірньої появи романтичну вінтажну сукню з колекції от кутюр весна-літо 1990 року.

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Вбрання було ніжно-пудрового відтінку, виконане з легкого шовку і у вільному фасоні. Його прикрашала опущена лінія плеча і класичний для Chanel декор — квітка з чорною стрічкою.

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Спереду на спідниці був високий розріз, який відкривав ноги Маргарет і демонстрував те, що вона одягла на червону доріжку не високі підбори, а туфлі на низькому ходу в кремово-чорному поєднанні з характерним дизайном з чорним мисом.

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Волосся акторки було зібране у високу зачіску, на її обличчі візажисти зробили ніжний макіяж, а вуха вона прикрасила сережками з камінням від Chanel.

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Вінтажну сукня Маргарет Куеллі обирає не вперше. Одним із знакових вбрань від Chanel, яке носила акторка, також була її червона сукня продемонстрована на «Оскарі» цього року. Це був ще один приклад тренду Retro Vision, оскільки сукня була натхненна дизайном Карла Лагерфельда для колекції осінь-зима 1989 року.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

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Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Симон Эшли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эль Фэннинг_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_1 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_4 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_3 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

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