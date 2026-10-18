У вінтажній сукні Balenciaga 1951 року і розкішних діамантах: Кім Кардашян на благодійному вечорі

Кім Кардашян / © Associated Press

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Кім Кардашян відвідала щорічний галавечір Academy Museum Gala, який відбувся у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі. Для світської події вона обрала образ у дусі старого Голлівуду.

На Кім була архівна сукня Balenciaga 1951 року, придбана у постачальника вінтажного одягу Lily et Cie, яка чудово підкреслила її фігуру. Вбрання приталеного силуету складалося з пудрового ліфа з драпуванням і відкритими плечима, і низу кольору крем-брюле, який був оздоблений флористичною вишивкою з білого бісеру та об’ємними елементами.

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Кім Кардашян / © Associated Press

Особливо ефектний вигляд сукня мала збоку: на спині красувався великий бант, довгі кінці якого спадали до підлоги й утворювали шлейф з торочкою.

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Не менш виразними були прикраси зірки. На шиї Кім було розкішне багаторядне кольє Leviev з діамантами загальною вагою 55,8 карата. Його вона поєднала з великими сережками-кластерами Zydo Italy з діамантами вагою 10,2 карата.

Кім Кардашян / © Associated Press

Аутфіт Кардашян доповнила високою об’ємною ретрозачіскою з підкрученими всередину кінцями. У макіяжі вона зробила акцент на очах, підкресливши їх чорним олівцем і пишними віями, а для губ обрала рожево-коричневий відтінок. Завершив лук молочний манікюр.

Кім Кардашян / © Associated Press

На доріжці поряд із Кім позувала її сестра Кендал Дженнер у вбранні Valentino. Модель обрала сукню без бретельок із чорним ліфом у дрібний білий горох і світлою драпованою спідницею з великим чорним горохом. Високий розріз відкривав її струнку ногу і гостроносі туфлі, які також були оздоблені принтом у горох.

Кендал Дженнер і Кім Кардашян / © Associated Press

Нагадаємо, Кім Кардашян у вінтажній сукні з пікантним декольте від Roberto Cavalli підтримала коханого на Гран-прі Формули-1 у Сінгапурі.

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