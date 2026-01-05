У вінтажній сукні: Ель Феннінг здивувала вибором вбрання для червоної доріжки

Ель Феннінг / © Associated Press

Гостею заходу цього року стала Ель Фенінг — 27 акторка, яка у кіноіндустрії вже майже 25 років, адже почала зніматися ще дитиною. Дівчина обрала для церемонії вінтажну сукню від американської модельєрки Нетті Розенштейн (Nettie Rosenstein), яка працювала від 1920 до 1960 років. Сукня Ель була витримана у стилістиці вечірнього одягу минулого століття і виконана у бірюзовому відтінку, як знаменита сукня Грейс Келлі.

Також сукня акторки характерна оригінальним оструктурованим вирізом горловини з відкритими плечима та тонким V-подібним вирізом. Ліф мав м’які шви та був стягнутий на талії тонким поясом у тон. Спідниця А-силуету до підлоги додавала сукні драматичності.

Ель Феннінг / © Associated Press

«Нарешті мені вдалося одягнути цю особливу вінтажну сукню, яку я купила кілька років тому», — написала Ель у Instagram.

А що стосується бренду Nettie Rosenstein, то він також створив сукню для інувгураційного балу для першої леді США Меймі Ейзенхауер, яку та носила 1953 року.

Меймі Ейзенхауер, 1953 рік / © Getty Images