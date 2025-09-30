ТСН у соціальних мережах

У вінтажній сукні із зірками та стразами: Сідні Свіні скопіювала культовий образ Брітні Спірс

Гламурна білявка відсвяткувала день народження з розмахом.

Сідні Свіні / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сідні Свіні / фото: instagram.com/sydney_sweeney

12 вересня голлівудській красуні Сідні Свіні виповнилося 28 років і з цього приводу вона влаштувала розкішну вечірку, на яку покликала зіркових гостей.

Сідні Свіні / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сідні Свіні / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Свято дівчина вирішила оформити в «космічній» тематиці, тому гості з’явилися на ньому в костюмах персонажів з відомих фільмів про космос, а сама іменинниця обрала срібне вбрання від бренду The Blonds з колекції весна-літо 2009.

Сідні Свіні / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сідні Свіні / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Однак це не проста сукня — вона була повністю прикрашена стразами, великими зірками та мала глибоке декольте й асиметричний поділ. Точно в такому самому вбранні колись позувала поппринцеса Брітні Спірс — вона знялася в ньому для обкладинки свого альбому Circus.

Брітні Спірс у сукні від The Blonds / фото: instagram.com/theblondsny

Брітні Спірс у сукні від The Blonds / фото: instagram.com/theblondsny

Також Свіні доповнила святковий образ гламурним макіяжем, об’ємною зачіскою та босоніжками від Rene Caovilla, що були оздоблені стразами, зірками та великими ремінцями-пружинами.

Сідні Свіні / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сідні Свіні / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Нагадаємо, що раніше культовий образ співачки Брітні Спірс скопіювала акторка Блейк Лайвлі, яка одягла сукню від Versace на прем’єру фільму в Нью-Йорку.

Образи акторки Сідні Свіні (18 фото)

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

