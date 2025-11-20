ТСН у соціальних мережах

У вінтажній сукні рубінового кольору і в обіймах чоловіка-красунчика: Еллісон Вільямс на прем’єрі романтичної драми

37-річна американська акторка виконала головну роль у фільмі «Шкодуючи за тобою». 

Еллісон Вільямс

Еллісон Вільямс / © Associated Press

Зовсім скоро, 27 листопада, в український прокат виходить романтична драма «Шкодуючи за тобою» (Regretting You) з Еллісон Вільямс («М3ГАН», «М3ГАН 2.0», «Пастка», «Дівчата») у головній ролі. З цієї нагоди пропонуємо пригадати, як відбулася прем’єра цієї стрічки у Лос-Анджелесі.

Еллісон Вільямс з’явилася на заході в ефектному образі. На ній була вінтажна вечірня сукня максі рубінового кольору від Джона Гальяно з колекції весна-літо 2006 року. Вбрання мало асиметричний верх і рюшу з одного боку на спідниці.

Еллісон Вільямс / © Associated Press

Еллісон Вільямс / © Associated Press

Аутфіт зірка доповнила акуратною зачіскою, максимально натуральним макіяжем і нюдовим манікюром. Лук Вільямс завершила золотими прикрасами з діамантами.

Підтримати Еллісон прийшов її чоловік — німецький актор Александр Дреймон. Подружжя не приховувало ніжних почуттів одне до одного — вони обіймалися і цілувалися на камери.

Еллісон Вільямс і Александр Дреймон / © Associated Press

Еллісон Вільямс і Александр Дреймон / © Associated Press

Еллісон Вільямс і Александр Дреймон / © Associated Press

Еллісон Вільямс і Александр Дреймон / © Associated Press

Разом із Вільямс стрічку презентували її колеги: Маккенна Грейс, Вілла Фіцджеральд, Дейв Франко і Скотт Іствуд.

Маккенна Грейс, Еллісон Вільямс та Вілла Фіцджеральд / © Associated Press

Маккенна Грейс, Еллісон Вільямс та Вілла Фіцджеральд / © Associated Press

Дейв Франко, Еллісон Вільямс, Скотт Іствуд / © Associated Press

Дейв Франко, Еллісон Вільямс, Скотт Іствуд / © Associated Press

Про фільм:

Це стрічка від авторки світових бестселерів «Покинь, якщо кохаєш» і «Шкодуючи за тобою» Коллін Гувер.

Морґан Ґрант хоче вберегти доньку Клару від своїх помилок юності, але дівчина відчайдушно шукає свій шлях. Їхнє життя назавжди змінює трагедія — загибель Кріса, чоловіка Морґан і батька Клари, що відкриває шокувальні таємниці. Щоб упоратися з втратою, мати й донька йдуть різними шляхами, дедалі більше віддаляючись одна від одної. Морґан знаходить розраду в давньому другові, тоді як Клара — у місцевому бунтарі. Але секрети й імпульсивні рішення обох ставлять під загрозу крихкі нитки, що ще тримають родину разом.

