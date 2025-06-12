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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
475
Час на прочитання
1 хв

У вінтажній сукні в бохо-стилі: ізраїльська модель Бар Рафаелі показала, як відсвяткувала 40-річчя

Модель організувала галасливу вечірку для друзів.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Бар Рафаелі

Бар Рафаелі / © Instagram Бар Рафаелі

4 червня ізраїльська топмодель Бар Рафаелі святкувала свій день народження. Їй виповнилося 40 років. На честь цього вона організувала вечірку, куди запросила своїх друзів і близьких. Фото зі свята модель показала у своєму Instagram.

Бар Рафаелі / © Instagram Бар Рафаелі

Бар Рафаелі / © Instagram Бар Рафаелі

Бар Рафаелі / © Instagram Бар Рафаелі

Бар Рафаелі / © Instagram Бар Рафаелі

Бар Рафаелі / © Instagram Бар Рафаелі

Бар Рафаелі / © Instagram Бар Рафаелі

Для святкування ювілею Бар обрала образ у бохо-стилі. Вона одягла асиметричну напівпрозору вінтажну сукню від Dolce & Gabbana, під якою було чорне бікіні.

Бар Рафаелі / © Instagram Бар Рафаелі

Бар Рафаелі / © Instagram Бар Рафаелі

Бар Рафаелі / © Instagram Бар Рафаелі

Бар Рафаелі / © Instagram Бар Рафаелі

Бар Рафаелі / © Instagram Бар Рафаелі

Бар Рафаелі / © Instagram Бар Рафаелі

Свій образ Бар доповнила чорним поясом на талії, босоніжками на шнурівці від Isabel Marant, шкіряним шнурком на шиї та золотими аксесуарами — кольє і браслетами. На голові Рафаелі заплела дві коси, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Бар Рафаелі / © Instagram Бар Рафаелі

Бар Рафаелі / © Instagram Бар Рафаелі

Бар Рафаелі / © Instagram Бар Рафаелі

Бар Рафаелі / © Instagram Бар Рафаелі

Бар Рафаелі / © Instagram Бар Рафаелі

Бар Рафаелі / © Instagram Бар Рафаелі

До речі, Бар — мама трьох дітей (у неї доньки Лів та Ель і син Давид), тому свого часу вона була змушена зробити перерву в модельній кар’єрі та зайнятися їх вихованням. Однак після тривалого затишшя вона повернулася в моделінг і стала активно публікувати контент в Instagram.

Раніше, нагадаємо, ізраїльська модель Бар Рафаелі показала, який вигляд мала у 15 років.

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Ліла Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Ліла Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
475
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