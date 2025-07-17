У вінтажній сукні від Gucci: Емілі Ратаковскі скопіювала образ Гвінет Пелтроу з Met Gala

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

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Емілі Ратаковскі сфотографували на інтерв’ю, яке проводилося в межах просування нового комедійного серіалі від Netflix «Занадто багато», де вона зіграла.

Емілі була одягнена в синю коротку сукню від Gucci. Це вбрання мало зміїний принт, галтер і американську пройму. Також сукню прикрашало глибоке декольте. Ратаковскі поєднала її з мюлями на підборах, сережками-цвяшками, зробила макіяж і розпустила волосся.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Її сукня була створена для колекції весна-літо 2000 року Томом Фордом, який на той час був креативним директором бренду Gucci. Ідентичну сукню, але до підлоги, дизайнер також створив для акторки Гвінет Пелтроу для щорічного благодійного заходу Met Gala-1999. Того року тема балу звучала як Rock Style, а сам захід проводився не у травні, як зараз, а у грудні.

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Гвінет Пелтроу 1999 року / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Getty Images Емілі Ратаковскі / © Getty Images Емілі Ратаковскі / © Getty Images Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Getty Images Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Getty Images