- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 61
- Час на прочитання
- 1 хв
У вінтажній сукні з білими квітами: Аріану Гранде сфотографували папараці
Ніжну і незвичайну сукню дівчини підібрав для неї знаменитий стиліст Лоу Роуч.
Акторка і співачка Аріана Гранде зараз у промотурі з просування фільму «Wicked: Чародійка», в якому зіграла головну роль із Синтією Еріво. Акторку помітили в Лондоні після прем’єри.
Аріана, що було для неї незвичним, одягла сукню чорного кольору. Останнім часом акторка обирала здебільшого образи з поєднанням рожевих кольорів, але стиліст Лоу Роуч це трохи змінив і запропонував Гранде вінтажний ансамбль.
Аріана носила сукню без бретелей з чорного плісированого тюлю з білими великими квітами 1950-х років. А доповнила вона вбрання туфлями від Christian Louboutin.
На заході з Аріаною також була її сім’я — батьки та брат Френкі. Їх усіх сфотографували, коли співачка сідала в автомобіль.
Раніше Гранде також продемонструвала ще одне вінтажне вбрання. Аріана носила драматичну бальну чорну сукню на одне плече з тюлю й атласу, створену американським художником з костюмів Гілбертом Адріаном для фільму 1952 року Lovely to Look At («Приємно подивитися»).