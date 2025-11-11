ТСН у соціальних мережах

У вінтажній сукні з білими квітами: Аріану Гранде сфотографували папараці

Ніжну і незвичайну сукню дівчини підібрав для неї знаменитий стиліст Лоу Роуч.

Аріана Гранде

Аріана Гранде / © Getty Images

Акторка і співачка Аріана Гранде зараз у промотурі з просування фільму «Wicked: Чародійка», в якому зіграла головну роль із Синтією Еріво. Акторку помітили в Лондоні після прем’єри.

Аріана, що було для неї незвичним, одягла сукню чорного кольору. Останнім часом акторка обирала здебільшого образи з поєднанням рожевих кольорів, але стиліст Лоу Роуч це трохи змінив і запропонував Гранде вінтажний ансамбль.

Аріана Гранде, а в жовтому пальті стиліст Лоу Роуч / © Getty Images

Аріана Гранде, а в жовтому пальті стиліст Лоу Роуч / © Getty Images

Аріана носила сукню без бретелей з чорного плісированого тюлю з білими великими квітами 1950-х років. А доповнила вона вбрання туфлями від Christian Louboutin.

На заході з Аріаною також була її сім’я — батьки та брат Френкі. Їх усіх сфотографували, коли співачка сідала в автомобіль.

Аріана Гранде та її сім’я — батьки і брат / © Getty Images

Аріана Гранде та її сім’я — батьки і брат / © Getty Images

Раніше Гранде також продемонструвала ще одне вінтажне вбрання. Аріана носила драматичну бальну чорну сукню на одне плече з тюлю й атласу, створену американським художником з костюмів Гілбертом Адріаном для фільму 1952 року Lovely to Look At («Приємно подивитися»).

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Образи акторки Аріани Гранде (14 фото)

Ариана Гранде_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аріана Гранде / © Getty Images

Аріана Гранде / © Getty Images

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_2 / © Getty Images

© Getty Images

