У вінтажній сукні з драпуванням: Сідні Свіні вперше з’явилася на публіці після скандалу з бюстгальтерами

Сідні обрала для своєї появи на заході вінтажну сукню від американської дизайнерки Сейл Чепмен. Дизайнерка працювала в Нью-Йорку від 1940-х по 1960-ті роки і створювала гламурні коктейльні та святкові сукні, а також працювала зі знаменитостями-клієнтами, зокрема теле- та кіноакторками.

Сукня Свіні була лаконічного кремового відтінку, мала відкриті плечі та рукави три чверті. Головною прикрасою вбрання було драпування на рукавах, талії та ліфі. А ось трошки гламуру акторка додала завдяки брошці, яку прикріпила на ліф, та туфлями від Ferragamo з бантиками. Волосся ж акторка вклала у елегантну зачіску в стилі Старго Голлівуду.

Це була перша поява Сідні після скандалу пов’язаного з брендом її спідньої білизни Syrn, у якій вона сама й знялася. Одине з рекламних відео Сідні зняла біля легендарного знаку HOLLYWOOD і в ньому обвішала пам’ятку бюстгальтерами свого бренду. Акторка та її команда мали дозвіл від FilmLA на знімання біля знаку, однак у неї не було дозволу торкатися його чи підніматися на нього. Це спричинило резонанс у суспільстві.

