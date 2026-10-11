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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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383
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1 хв

У вінтажній сукні з пікантним декольте від Roberto Cavalli: гарна Кім Кардашян підтримала коханого на перегонах

Зірка реаліті продемонструвала ще один ефектний аутфіт у Сінгапурі, де вболівала за свого бойфренда-автогонщика.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян знову привернула до себе увагу на Гран-прі Формули-1 у Сінгапурі. На перегонах зірка реаліті підтримує свого бойфренда — семиразового чемпіона світу Льюїса Гамільтона, який виступає за команду Ferrari.

Для своєї другої появи на автодромі Кім обрала ефектний вінтажний образ. Вона була одягнена в архівну шовкову сукню максі в азійському стилі з колекції Roberto Cavalli весна-літо 2003 року. Вбрання ніжно-рожевого відтінку було прикрашене барвистими принтами із зображеннями екзотичних птахів, квітів і рослин, а також вишивкою бісером на плечах.

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Сукня мала короткі рукави, золотистий комір-стійку з декоративною застібкою на шиї і глибокий краплеподібний виріз спереду, який створював пікантне декольте. Корсетний ліф із вертикальними швами і застібками спереду щільно облягав талію знаменитості. Аутфіт Кім доповнила світлими босоніжками на високих підборах.

Знаменитість зробила зачіску «Мальвінка» і макіяж у бронзово-коричневій гамі з акцентом на очах.

Перед стартом перегонів Кардашян зустрілася з Гамільтоном: вони обійнялися, а гонщик ніжно поцілував її у щоку.

Кім Кардашян і Льюїс Гамільтон / © Getty Images

Кім Кардашян і Льюїс Гамільтон / © Getty Images

Нагадаємо, раніше на Гран-прі Формули-1 у Сінгапурі Кім продемонструвала інший образ — у ніжно-рожевій напівпрозорій сукні з відкритими плечима та спиною, яку доповнила маленькою рожевою сумочкою з крокодилячим тисненням і чорними сонцезахисними окулярами.

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