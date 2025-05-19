- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 307
- Час на прочитання
- 1 хв
У вінтажному бікіні за 10 тисяч доларів: Кайлі Дженнер відпочила на пляжі
Дівчина вирушила на відпочинок та показала серію пляжних фото.
27-річна Кайлі Дженнер — учасниця відомого реаліті-шоу та успішна бізнесвумен — відпочиває на популярному серед селебріті курорті — на островах Теркс та Кайкос у Карибському морі. У Instagram вона показала серію фото у бікіні.
Кайлі позувала в червоному бікіні, прикрашеному стразами. Купальник ефектно підкреслив пишні форми зірки.
На стрінгах позаду викладено стразами логотип бренду.
Як виявилося, це вінтажне бікіні Chanel із колекції 1995 року. За повідомленням журналістів Pagesix, це досить рідкісна знахідка і його вартість становить 10 тисяч доларів. А на подіумі за два роки до народження самої Кайлі дефілювала в ньому супермодель Клаудія Шиффер.
Раніше Дженнер вже одягала схожий купальник на відпочинок. Тільки тоді він був рожево-салатовий.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе вперше вийшли разом на червону доріжку. В Італії вони як пара офіційно з’явилися на 70-му кінофестивалі Давид ді Донателло. Кайлі одягла чорну вишиту сукню з колекції Schiaparelli осінь-зима 2025, яка мала тонкі бретельки, глибоке декольте і відкриту спину.