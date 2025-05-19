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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
307
Час на прочитання
1 хв

У вінтажному бікіні за 10 тисяч доларів: Кайлі Дженнер відпочила на пляжі

Дівчина вирушила на відпочинок та показала серію пляжних фото.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

27-річна Кайлі Дженнер — учасниця відомого реаліті-шоу та успішна бізнесвумен — відпочиває на популярному серед селебріті курорті — на островах Теркс та Кайкос у Карибському морі. У Instagram вона показала серію фото у бікіні.

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі позувала в червоному бікіні, прикрашеному стразами. Купальник ефектно підкреслив пишні форми зірки.

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

На стрінгах позаду викладено стразами логотип бренду.

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Як виявилося, це вінтажне бікіні Chanel із колекції 1995 року. За повідомленням журналістів Pagesix, це досить рідкісна знахідка і його вартість становить 10 тисяч доларів. А на подіумі за два роки до народження самої Кайлі дефілювала в ньому супермодель Клаудія Шиффер.

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Раніше Дженнер вже одягала схожий купальник на відпочинок. Тільки тоді він був рожево-салатовий.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе вперше вийшли разом на червону доріжку. В Італії вони як пара офіційно з’явилися на 70-му кінофестивалі Давид ді Донателло. Кайлі одягла чорну вишиту сукню з колекції Schiaparelli осінь-зима 2025, яка мала тонкі бретельки, глибоке декольте і відкриту спину.

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
307
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