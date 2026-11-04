У вінтажному Gucci і рожевому Valentino: зірки "Голодних ігор" продемонстрували ефектні образи в Лондоні

Гленн Клоуз, Маккенна Грейс, Вітні Пік та Ель Феннінг / © Getty Images

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У Лондоні відбувся фотокол до фільму «Голодні ігри: Світанок перед жнивами». Актори позували на терасі з краєвидом на знамените оглядове колесо «Лондонське око». Для зустрічі з фотографами вони обрали ефектні вбрання з виразними деталями — від вишитих птахів до капелюшка з метеликами.

Гленн Клоуз, Маккенна Грейс, Вітні Пік та Ель Феннінг / © Getty Images

Гленн Клоуз постала у темно-карамельному костюмі, який складався з приталеного жакета і широких штанів зі стрілками. Образ акторка доповнила великими сонцезахисними окулярами в черепаховій оправі і сережками з фіолетовими каменями.

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Маккенна Грейс продемонструвала яскравий аутфіт у вінтажній сукні Gucci. М’ятний верх прикрашали великі вишиті птахи, блискучий декор і бантик біля чорного коміра. Пишна багатоярусна спідниця з численними воланами змінювала відтінки від зеленого і ніжно-рожевого до насиченої фуксії й червоного біля подолу. Різнобарвне вбрання перегукувалося з культовою райдужною сукнею Люсі Ґрей.

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Френсіс Лоуренс, Кіран Калкін, Гленн Клоуз, МакКенна Грейс, Джозеф Зада, Вітні Пік, Ель Фаннінг, Джессі Племонс та Ніна Джейкобсон / © Getty Images

Вітні Пік обрала лаконічніший лук від Chanel. На ній була молочна сукня без бретелей, довга спідниця якої розширювалася донизу.

Ель Феннінг знову втілила впізнавану екстравагантність Еффі Трінкет. Для неї створили спеціальний ансамбль Valentino Couture у ніжно-рожевому кольорі. Він складався з приталеного двобортного жакета з плісованою баскою і спідниці міді з плісованою оборкою на подолі. На шиї був величезний білий бант-комір, а голову акторки прикрашав світлий берет з об’ємними різнокольоровими метеликами.

Ель Феннінг / © Getty Images

Цей мотив повторювався на її світлих мереживних рукавичках. Завершили образ рожеві босоніжки з білими носками, ремінцями навколо щиколоток і тонкими підборами.

До акторок приєдналися режисер Френсіс Лоуренс, продюсерка Ніна Джейкобсон, актори Кіран Калкін, Джозеф Зада, Джессі Племонс.

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Про фільм:

«Голодні ігри: Світанок перед жнивами» — екранізація однойменного бестселера Сюзанни Коллінз, яку поставив Френсіс Лоуренс.

Події розгортаються у Панемі за 24 роки до історії першого фільму «Голодні ігри». У центрі сюжету — шістнадцятирічний Геймітч Абернеті, якого зіграв Джозеф Зада. Історія починається вранці в день Жнив перед 50-ми Голодними іграми — Другою Почвертю Приборкання. Цього разу на арену відправлять удвічі більше трибутів.

Геймітч укладає несподіваний союз із Мейсілі Доннер, яку втілила Маккенна Грейс, і долучається до коаліції, що прагне кинути виклик Капітолію на чолі з президентом Сноу у виконанні Рейфа Файнса. Згодом герой отримує шанс ризикнути всім, щоб спробувати зруйнувати систему Голодних ігор зсередини.

В український прокат стрічка вийде 19 листопада.

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