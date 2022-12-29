У вишитому вбранні і біля ялинки: Катерина Бужинська показала знімки із новорічної фотосесії з дітьми

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram красиві знімки із новорічної фотосесії, у якій разом із нею знялися її діти-двійнята – Дмитрик і Катеринка.

Для фотосету зіркова мама обрала family look у національних вбраннях. На артисті і її доньці були розкішні сукні-вишиванки, а на синові – сорочка-вишиванка.

Катерина Бужинська з дітьми / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Позували вони біля каміну і чарівно вбраної ялинки з подарунками.

Катерина Бужинська з дітьми / Фото: Instagram Катерини Бужинської

У дописі Катерина зазначила, що підсумовувати рік, який минає, вона не буде, адже він був найстрашнішим для всіх українців. Вона подякувала нашим захисникам і людям, які підтримують український народ.

"Не хочеться підбивати ніяких підсумків. Рік був один з найгірших і важких для кожного українця…Переоцінка цінностей і розуміння, що життя - найважливіше, що у нас є. Дякую Богу, що мала можливість дати благодійні концерти протягом року та попрацювати волонтером. Низький уклін усім неймовірним і щирим людям, які підтримували Україну і наш народ! Дякую ЗСУ - найкращій Армії у світі. Нашим Героям. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя…і буде жити у наших серцях…Вірю, молюся за Перемогу і мирне небо", - написала артистка.

Нагадаємо, раніше Катерина продемонструвала гарний образ у вишиванці, квітковому вінку і кораловому намисті.

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