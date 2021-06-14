У вишитому жакеті кольору фуксії: Катерина Кухар у яскравому образі випустила своїх перших "лебедів"

Прима-балерина відвідала випускний концерт Київського державного фахового хореографічного коледжу.

У Національній опері України відбувся фінальний випускний концерт Київського державного фахового хореографічного коледжу, яким протягом вже року керує прима-балерина Катерина Кухар.

Катерина Кухар з випускниками/Пресслужба

Пресслужба

Святковий концерт розпочали нинішній художній керівник хореографічного коледжу Олексій Безсмертний і телеведуча Анастасія Даугуле.

Пресслужба

На виставу приїхали також керівники з різних театрів України та посли з багатьох країн світу: Німеччини, Австрії, Канади, Іспанії, Індії та інших.

Глядачі були у захваті від програми концерту, яка складалась із двох актів класичного репертуару і сучасної хореографії.

Пресслужба

Олександр Стоянов/Пресслужба

Катерина Кухар вийшла на сцену із вітальним словом й вперше на сцені була не на пуантах, а на підборах. Для цієї події вона обрала розкішний вишитий жакет кольору фуксії від української дизайнерки Юлії Магдич, який скомбінувала із чорною приталеною сукнею довжини міді та прозоро-чорними туфлями на шпильках.

Пресслужба

Після концерту Катерина поділилася подробицями з підготовки до концерту:

"Я вперше на сцені Національної опери була як керівниця коледжу, це для мене дуже велика відповідальність. Надзвичайно важко й боязко, турбувалась за кожного з дітей, пам’ятаю, яке казала кожному з них зауваження, дивлюсь чи він, чи вона його зрозуміли. Хвилювалась за їхню техніку, щоб у них все вийшло. У них був важкий рік, для артистів балету локдаун – це просто кара. Здається, що мені набагато легше вийти на сцену й станцювати самій, бо я за них дуже переживала. Напередодні концерту я зайшла до коледжу о 9 ранку й вийшла об 21 годині вечора. У день концерту прокинулась вже о 6 ранку, купу питань треба було вирішити, щоб свято для дітей відбулося".

Пресслужба

Крім того, балерина розповіла про плани на майбутнє. Наступного місяця вона планує розпочати у кампусі ремонт.

"У липні місяці плануємо розпочати ремонт у нашому кампусі, де саме живуть діти. Гадаю, що матеріально-технічний стан за 2 роки можна покращити, якщо все буде йти так, як ми спланували, якщо нам не будуть заважати деякі представники, не будуть хотіти повернутися назад й робити те, що вони робили понад 10 років раніше, ще до нас. То все буде гаразд. Протягом року ми встигли зробити ремонт в роздягальнях, душових, вбиральнях. Й зараз діти мені вдячні, що вони просто можуть прийняти душ, а не гріти воду у чайнику.

Катерина Кухар з випускниками/Пресслужба

Наступного року плануємо співпрацю з Національною французькою академією, зараз на етапі обговорення деталей співпраці: обмін студентами, педагогами й плануємо спільні галаконцерти", - розповіла Кухар.

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