У вишиванці і патріотичній куртці: JULIK пронизливо виконав гімн України на футбольному матчі

Артист у патріотичному луку заспівав гімн України на матчі у Львові.

Сьогодні, 2 вересня, в межах третього туру української прем’єр-ліги у Львові відбувся футбольний поєдинок між командами "Рух" (Львів) та "Шахтар" (Донецьк).

Перед матчем шоумен і співак Юлік проникливо виконав Гімн України.

JULIK

Перед публікою він постав у гарній вишиванці і патріотичній куртці від українського дизайнера Oleg Sadnytskyy із зображенням дерева із синьо-жовтими птахами.

"Співати Гімн України – це поклик кожного українця. Ця пісня пронесла чималу історію, вона єднає та наповнює усіх гордістю за свою країну. Для мене честь виконати державний Гімн на чемпіонаті України з футболу. Разом - ми сила", - написав артист в Instagram.

Підписникам артиста дуже сподобалося його виконання Гімну.

"До сліз. Це виконання запало у серце", "Мурахи біжать і не проходять. Однозначно одне з найкращих виконань", "Молодець Юлік. Наша пісня - наша зброя! Так тримати", - написали фоловери.

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