У вишиванці і розкішному вінку: Катерина Бужинська у свій день народження продемонструвала патріотичний образ

Артистка зізналася, що найкращим подарунком для неї буде перемога, мир і розквіт України.

Сьогодні, 13 серпня, у Катерини Бужинської день народження. З цієї нагоди артистка опублікувала в Instagram дуже гарний портрет, виконаний у патріотичних кольорах. Авторкою ілюстрації вситупила Mosyakart.

Катерина постала на тлі національного орнаменту у вишиванці і розкішному квітковому вінку. Її аутфіт доповнила зачіска з локонами і неймовірно красивий погляд із блакитними очима. Перед нею зображений мікрофон.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Світлину Бужинська доповнила дописом, у якому подякувала усім за привітання і подякувала ЗСУ та всім, хто захищає нашу країну і наближає перемогу. Вона також зізналася, що найкращим подарунком для неї буде перемога України, мир і розквіт Батьківщини.

"Сьогодні особливий день у моєму житті – день мого народження. Звичайно, хотілося б святкувати його в Україні, у величезному теплому колі близьких і друзів. Але війна змінила наше життя і пріоритети, відірвала нас від рідної землі. Незмінними для мене залишаються і роблять мене щасливою любов моєї родини, моїх трьох діточок, творчість і ваша увага. Намагаюся бути максимально корисною, підтримувати українців в Болгарії, доносити правдиву інформацію і нести українську пісню у світ!

Дякую вам, друзі, за безліч щирих привітань, чудових побажань і подарунків, які отримую з різних куточків планети! Та цього року вперше мрію про єдиний подарунок – таку очікувану і необхідну усім українцям перемогу!!!

Понад усе сьогодні хочу бачити свою Батьківщину мирною і незалежною, багатою і квітучою і з гордістю спостерігаю, як мої земляки та небайдужі люди з усього світу спрямовують свої моральні, духовні та фінансові сили на приближення цієї важливої події. Велика подяка і низький уклін нашим героям із ЗСУ, які мужньо боронять українські кордони, а також рятувальникам ДСНС, лікарям, волонтерам, воїнам культурного фронту – кожному, хто в Україні та за її межами робить усе можливе задля перемоги. Слава Україні!!! Героям Слава!!!" – написала артистка.

Нагадаємо, на дитячому фестивалі United Kids Festival у Болгарії Бужинська продемонструвала патріотичний аутфіт. На Каті була синьо-жовта довга сукня від українського бренду Polivik. Сукня мала пікантне декольте, розріз і накидку у вигляді рукав-крил.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

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