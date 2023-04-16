У вишиванці і з великоднім кошиком: Павло Зібров показав гарну світлину

Павло Зібров опублікував в Instagram світлину, на якій він зазнімкований із великоднім кошиком. Одягнений артист у красиву вишиванку і стьобану куртку.

Павло Зібров / Фото: Instagram Павла Зіброва

"Христос Воскрес! Бажаю, щоб Воскресіння Христове принесло нову надію та силу для здійснення всіх мрій та задумів, а також довгоочікувану Перемогу Україні! Добра, здоров’я, достатку та миру вам і вашим домівкам!" – побажав артист.

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська привітала православних вірян із Воскресінням Христовим.

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