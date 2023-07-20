У вишиванці та з плакатом: Сьюзан Сарандон вийшла на страйк у Нью-Йорку

Відома акторка з'явилася в українському образі.
В Америці триває страйк сценаристів та акторів. Однією з тих, хто вийшов на вулиці, була оскароносна акотрка Сьюзан Сарандон.
76-річна зірка здивувала своїм образом, оскільки з'явилася на вулиці у білій блузці дуже схожій на українську вишиванку.
Це була блуза з довгими рукавами та V-подібним вирізом прикрашеним воланами. Також на вишиванці Сьюзан був візерунок хрестиком червоними нитками.
Образ вона доповнила червоними штанами, яскравим макіяжем та декількома прикрасами.
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