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У вишиванці та з плакатом: Сьюзан Сарандон вийшла на страйк у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У вишиванці та з плакатом: Сьюзан Сарандон вийшла на страйк у Нью-Йорку

Фото: Getty Images

Відома акторка з'явилася в українському образі.

В Америці триває страйк сценаристів та акторів. Однією з тих, хто вийшов на вулиці, була оскароносна акотрка Сьюзан Сарандон.

76-річна зірка здивувала своїм образом, оскільки з'явилася на вулиці у білій блузці дуже схожій на українську вишиванку.

Це була блуза з довгими рукавами та V-подібним вирізом прикрашеним воланами. Також на вишиванці Сьюзан був візерунок хрестиком червоними нитками.

Сьюзан Сарандон / © Getty Images
Сьюзан Сарандон / Фото: Getty Images

Образ вона доповнила червоними штанами, яскравим макіяжем та декількома прикрасами.

Сьюзан Сарандон / © Getty Images
Сьюзан Сарандон / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
152
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