У красивій вишневій, але пом'ятій сукні: Шаніна Шейк сконфузилась на червоній доріжці у Каннах

33-річна австралійська модель і зірка бренду білизни Victoria's Secret не встигла добре підготуватися до свого виходу на відкритті кінофестивалю.

Шаніна Шейк відвідала відкриття 77-го Каннського кінофестивалю на Лазуровому узбережжі.

Модель з'явилася на червоній доріжці у сукні-бюст'є вишневого кольору від бренду Zuhair Murad.

Шаніна Шейк / Фото: Associated Press

Вбрання обтискало струнку фігуру моделі, мало декольте у формі серця, драпування на топі і пишну верхню спідницю.

Шаніна Шейк / Фото: Associated Press

І все було б ідеально, якби не пом'ята тканина, яка псувала загальне враження від образу Шейк.

Шаніна Шейк / Фото: Associated Press

Красуня зробила гладкий пучок, макіяж із чорними стрілками і завершила лук розкішними діамантовими прикрасами.

Шаніна Шейк / Фото: Associated Press

Нагадаємо, італійська модель Паола Турані приїхала на відкриття Каннського кінофестивалю у вечірній чорній сукні-бюст'є від індійського дизайнера Рахули Мішри.

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