У вишневій сорочці і з мокрим волоссям: Надя Дорофєєва поділилася новим селфі

Артистка показала своє фото і подякувала всім, хто прийшов на її концерт у метро.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram селфі, на якому постала у вишневій сорочці, з мокрим волоссям і без макіяжу. На шиї у неї було перлинне намисто.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

У дописі артистка подякувала всім, хто прийшов на її благодійний сольний концерт на станції "Майдан Незалежності".

"Дякую всім, хто вчора був на концерті в метро. Зараз стільки емоцій!" – написала зірка.

Надя також виклала відео з концерту.

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"Це був благодійний концерт з ініціативи Президента для військових, волонтерів, МВС, працівників залізниці та лікарів на станції метро "Майдан Незалежності".

Я б дуже хотіла співати зараз в кожному місті України. В мене болить при згадці про міста, які досі обстрілюють, які знаходяться в окупації, в яких відбуваються бойові дії. Але я все одно вірю, що невдовзі ми будемо співати всі разом", - зазначила у дописі Дорофєєва.

Нагадаємо, Надя побувала в ефірі "Сніданку з 1+1" в екстравагатному кроптопі, штанях-карго від українського бренду the COAT з фірмовим принтом і білих кедах.

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