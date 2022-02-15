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У вишневій сукні з оголеною спиною: учасниця "Холостяка-10" похизувалася розкішним образом

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У вишневій сукні з оголеною спиною: учасниця "Холостяка-10" похизувалася розкішним образом

Аліна Ляшук / Instagram Аліни Ляшук

Аліна Ляшук сфотографувалася у красивому вбранні.

Учасниця 10-го сезону шоу "Холостяк" – Аліна Ляшук – продемонструвала фоловерам в Instagram свій розкішний образ. Позувала вона біля купи червоних подарункових коробок.

На фото дівчина постала у довгій обтислій сукні вишневого кольору з оголеною спиною, пікантним вирізом в зоні декольте та шлейфом. Вбрання чудово сиділо на її стрункій фігурі.

Аутфіт Аліна доповнила укладанням з локонами, ніжним макіяжем і довгими срібними сережками.

Аліна Ляшук / © Instagram Аліни Ляшук
Аліна Ляшук / Instagram Аліни Ляшук

"Якби сьогодні мені Холостяк поставив те ж запитання: "Любить или быть любимой?", я б точно відповіла: "Быть любимой любимого!"
Любові вам кожного дня до себе, до ближнього, до батьків, до чоловіків та жінок, до країни, до родини і всього, що оточує", - написала під світлиною Ляшук.

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