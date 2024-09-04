У вишуканій сукні та капелюшку: Леді Гага в обіймах з Гоакіном Феніксом з'явилася на фотоколі "Джокера" у Венеції

Леді Гага відвідала фотокол фільму "Джокер: Божевілля на двох" у межах 81-го Венеційського міжнародного кінофестивалю у Palazzo del Casino у Венеції.

Перед камерами фотографів акторка та співачка з'явилася в елегантній чорній сукні довжиною міді з квадратним вирізом на декольте та доповнила лук мініатюрним капелюхом-таблеткою та чорними туфлями на дуже високих підборах від Christian Louboutin.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Леді Гага зібрала біляве волосся шпилькою ззаду, зробила макіяж зі стрілками на повіках, підкреслила губи нюдовою помадою і вдягла лаконічні сережки.

Леді Гага / Фото: Associated Press

До 38-річної артистки приєднався її колега з фільму Гоакін Фенікс та режисер фільму Тодд Філліпс. Гоакін був у білій футболці, чорних штанях та в кедах.

Леді Гага та Тодд Філліпс / Фото: Associated Press

Стрічка, в якій буде багато музики, є сиквелом "Джокера" 2019 року, який заробив у світовому прокаті 1 мільярд доларів і став найкасовішим у рейтингу R в історії світового кінопрокату.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Психологічна драма була висунута в 11 номінаціях на премію "Оскар", але перемогу здобула лише у двох: "Найкраща чоловіча роль" (Гоакін Фенікс) та "Найкраща музика до фільму" (композитор Гільдур Гуднадоттір).

Леді Гага та Гоакін Фенікс / Фото: Associated Press

Сьогодні ввечері актори з'являться на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю.

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