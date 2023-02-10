У вишуканому вбранні: акторка Ліндсей Логан відвідала модне шоу бренду Christian Siriano

Кожну деталь образу вона та її стилісти дуже детально продумали. Це була перша поява зірки на модному шоу за тривалий час.
36-річна акторка Ліндсей Логан вийшла у світ 9 лютого. Зірка вирішила відвідати показ нової колекції бренду Christian Siriano осінь-зима 2023, що проводився у Готем-голі, у Нью-Йорку.
Ліндсей одягла на захід вбрання з нової колекції бренду, яке було виконане з шовкової тканини коричневого відтінку з градієнтом. Цей лук ідеально поєднувався з кольором волосся та макіяжем Логан.
Зокрема образ включав блузу з накидкою, що нагадувала пелерину, а також широкі і довгі штани зі стрілками.
Образ доповнило кілька браслетів The Love від ювелірного бренду Cartier, сережки та заручальна каблучка з величезним діамантом.
Читайте також:
- У яскравому костюмі, як у Логан: Кейт Уолш повторила образ колеги-акторки на заході
- У прозорій сукні з квітковими аплікаціями: ефектна Ліндсей Логан на прем'єрі різдвяної комедії
- Ефектне повернення: Ліндсей Лохан підкреслила стрункі ноги білою мінісукнею