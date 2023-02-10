У вишуканому вбранні: акторка Ліндсей Логан відвідала модне шоу бренду Christian Siriano

Кожну деталь образу вона та її стилісти дуже детально продумали. Це була перша поява зірки на модному шоу за тривалий час.

36-річна акторка Ліндсей Логан вийшла у світ 9 лютого. Зірка вирішила відвідати показ нової колекції бренду Christian Siriano осінь-зима 2023, що проводився у Готем-голі, у Нью-Йорку.

Ліндсей одягла на захід вбрання з нової колекції бренду, яке було виконане з шовкової тканини коричневого відтінку з градієнтом. Цей лук ідеально поєднувався з кольором волосся та макіяжем Логан.

Зокрема образ включав блузу з накидкою, що нагадувала пелерину, а також широкі і довгі штани зі стрілками.

Ліндсей Лохан / Фото: Associated Press

Образ доповнило кілька браслетів The Love від ювелірного бренду Cartier, сережки та заручальна каблучка з величезним діамантом.

Ліндсей Лохан / Фото: Associated Press

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