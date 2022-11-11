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У високих ботфортах і сукні бананового кольору: Емілі Блант у яскравому образі з'явилася на вулицях міста

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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579
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У високих ботфортах і сукні бананового кольору: Емілі Блант у яскравому образі з'явилася на вулицях міста

Емілі Блант / Фото: Getty Images

39-річна акторка підкреслила струнку фігуру вбранням соковитого відтінку.

Емілі Блант потрапила в об'єктиви папараці на вулицях в Нью-Йорка. Зірка мала яскравий образ. На ній була сукня міді від бренду Camilla бананового кольору з жатої тканини з розрізом та вирізами на спині. Воно чудово обтискало струнку фігуру акторки.

Емілі Блант / © Getty Images
Емілі Блант / Фото: Getty Images

Вбрання Емілі доповнила дуже високими бежевими замшевими ботфортами на шпильках від Casadei Blade.

Укладання з локонами, макіяж, золоті елегантні сережки і золоті каблучки завершили ефектний лук Блант.

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Дата публікації
Перегляди
579
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