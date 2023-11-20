У високих козаках та капелюсі: переможниця "Холостяка-11" влаштувала фотосесію у парку КПІ

Переможниця реаліті-шоу "Холостяк-11" — Анна Богдан — опублікувала в Instagram результат фотосесії, що відбулася у парку Київського політехнічного інституту – улюбленому місці київських фотографів.

Дівчина була одягнена в чорний жакет, лосини, високі чорні чоботи-козаки та світлий капелюх, під який пов'язала на голову строкату хустку. Талію Богдан підкреслила стильним ременем із металевою петлею, а у макіяжі зробила акцент на очі.

(гортайте фото вправо)

Нагадаємо, раніше АннаБогдан у сукні з високим розрізом похизувалася стрункими ногами. Перед об'єктивом фотокамери вона спокусливо позувала у сексуальній чорній сукні з вирізом у зоні декольте, на плечі та з одним рукавом-рукавичкою.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Читайте також: