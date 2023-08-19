У вкорочених штанях та золотистих мюлях: Джилл Байден продемонструвала стильний образ у Неваді

Вже кілька тижнів вони проводять у невеликій відпустці.
Президент США Джо Байден та перша леді Джілл Байден прилетіли разом до штату Невада.
Пару сфотографували у міжнародному аеропорту Ріно-Тахо у п'ятницю, 18 серпня, коли вони виходили з літака.
Сімейство продовжить свій літній відпочинок, оскільки в цьому штаті розташована одна з найяскравіших та найвідоміших пам'яток країни – озеро Тахо. Для відпочинку Байдени орендували приватний будинок.
Для перельоту перша леді обрала ансамбль у чорному кольорі — укорочені штани та сорочку з рукавами-дзвонами на ґудзиках. Свій образ місіс Байден доповнила безліччю золотих браслетів на руках та ефектними мюлями на стійких квадратних підборах.
Під час відпочинку до президента та першої леді приєдналися їхні діти та онуки.
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