У вкорочених штанях та золотистих мюлях: Джилл Байден продемонструвала стильний образ у Неваді

Вже кілька тижнів вони проводять у невеликій відпустці.

Президент США Джо Байден та перша леді Джілл Байден прилетіли разом до штату Невада.

Пару сфотографували у міжнародному аеропорту Ріно-Тахо у п'ятницю, 18 серпня, коли вони виходили з літака.

Сімейство продовжить свій літній відпочинок, оскільки в цьому штаті розташована одна з найяскравіших та найвідоміших пам'яток країни – озеро Тахо. Для відпочинку Байдени орендували приватний будинок.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для перельоту перша леді обрала ансамбль у чорному кольорі — укорочені штани та сорочку з рукавами-дзвонами на ґудзиках. Свій образ місіс Байден доповнила безліччю золотих браслетів на руках та ефектними мюлями на стійких квадратних підборах.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Під час відпочинку до президента та першої леді приєдналися їхні діти та онуки.

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