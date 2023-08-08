У вкороченій дублянці і мініспідниці з овчини: Кортні Кардашян продемонструвала великий вагітний живіт

44-річна зірка реаліті у яскравому образі влаштувала собі вдома фотосесію.
Кортні Кардашян продовжує тішити фоловерів своїми "вагітними" знімками. Цього разу зірка реаліті показала яскравий лук і продемонструвала великий вагітний живіт.
Кортні одягла блакитний костюм із овчини з блискавками від бренду LaQuan Smith, який складався із вкороченої дублянки з довгими рукавами і міныспідниці.
Аутфіт Кардашян доповнила мюлями кольору металік на шпильках.
Кортні зібрала волосся у пучок, випустивши спереду пасма, і зробила ніжний макіяж із акцентом на рум'янах.
Нагадаємо, раніше Кортні Кардашян продемонструвала вагітний живіт у леопардовому купальнику під час відпочинку на пляжі.
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