У вкороченій дублянці і мініспідниці з овчини: Кортні Кардашян продемонструвала великий вагітний живіт

44-річна зірка реаліті у яскравому образі влаштувала собі вдома фотосесію.

Кортні Кардашян продовжує тішити фоловерів своїми "вагітними" знімками. Цього разу зірка реаліті показала яскравий лук і продемонструвала великий вагітний живіт.

Кортні Кардашян / Фото: Instagram Кортні Кардашян

Кортні одягла блакитний костюм із овчини з блискавками від бренду LaQuan Smith, який складався із вкороченої дублянки з довгими рукавами і міныспідниці.

Кортні Кардашян / Фото: Instagram Кортні Кардашян

Кортні Кардашян / Фото: Instagram Кортні Кардашян

Аутфіт Кардашян доповнила мюлями кольору металік на шпильках.

Кортні Кардашян / Фото: Instagram Кортні Кардашян

Кортні зібрала волосся у пучок, випустивши спереду пасма, і зробила ніжний макіяж із акцентом на рум'янах.

Кортні Кардашян / Фото: Instagram Кортні Кардашян

Нагадаємо, раніше Кортні Кардашян продемонструвала вагітний живіт у леопардовому купальнику під час відпочинку на пляжі.

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