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- Шоу-бізнес
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У вкороченому светрі і прозорій спідниці з кристалами: Кіра Найтлі продемонструвала незвичайний образ
Акторка поєднала затишний трикотаж із розкішним блискучим оздобленням.
Кіра Найтлі відвідала пресвечірку The Lives of Others у брасерії Zédel у Лондоні. На події акторка постала в ефектному ансамблі із весняної колекції Erdem 2027 року.
На ній був укорочений темно-сірий светр з V-подібним вирізом, широкою рубчастою облямівкою і довгими рукавами. Його фігурний нижній край прикрашав сріблястий декор із кристалів, який нагадував витончений ювелірний орнамент.
Светр Кіра поєднала з довгою спідницею з прозорого тюлю пудрово-бежевого відтінку, з-під якого була помітна біла білизна. Її оздоблювали розсипи блискучих камінців, перлини, лелітки, бісер і квіткові мотиви.
Взута Найтлі була у чорні гостроносими туфлями з фігурним краєм і металевими люверсами. У Кіри була хвиляста зачіска каре і макіяж з акцентом на очах.
Нагадаємо, Кіра Найтлі та її чоловік Джеймс Райтон з’явилися разом у Лондоні.