ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
1 хв

У вкороченому светрі і прозорій спідниці з кристалами: Кіра Найтлі продемонструвала незвичайний образ

Акторка поєднала затишний трикотаж із розкішним блискучим оздобленням.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кіра Найтлі

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі відвідала пресвечірку The Lives of Others у брасерії Zédel у Лондоні. На події акторка постала в ефектному ансамблі із весняної колекції Erdem 2027 року.

На ній був укорочений темно-сірий светр з V-подібним вирізом, широкою рубчастою облямівкою і довгими рукавами. Його фігурний нижній край прикрашав сріблястий декор із кристалів, який нагадував витончений ювелірний орнамент.

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Светр Кіра поєднала з довгою спідницею з прозорого тюлю пудрово-бежевого відтінку, з-під якого була помітна біла білизна. Її оздоблювали розсипи блискучих камінців, перлини, лелітки, бісер і квіткові мотиви.

Взута Найтлі була у чорні гостроносими туфлями з фігурним краєм і металевими люверсами. У Кіри була хвиляста зачіска каре і макіяж з акцентом на очах.

Нагадаємо, Кіра Найтлі та її чоловік Джеймс Райтон з’явилися разом у Лондоні.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie