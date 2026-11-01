У вкороченому светрі і прозорій спідниці з кристалами: Кіра Найтлі продемонструвала незвичайний образ

Кіра Найтлі / © Getty Images

Реклама

Кіра Найтлі відвідала пресвечірку The Lives of Others у брасерії Zédel у Лондоні. На події акторка постала в ефектному ансамблі із весняної колекції Erdem 2027 року.

На ній був укорочений темно-сірий светр з V-подібним вирізом, широкою рубчастою облямівкою і довгими рукавами. Його фігурний нижній край прикрашав сріблястий декор із кристалів, який нагадував витончений ювелірний орнамент.

Реклама

Кіра Найтлі / © Getty Images

Светр Кіра поєднала з довгою спідницею з прозорого тюлю пудрово-бежевого відтінку, з-під якого була помітна біла білизна. Її оздоблювали розсипи блискучих камінців, перлини, лелітки, бісер і квіткові мотиви.

Реклама

Взута Найтлі була у чорні гостроносими туфлями з фігурним краєм і металевими люверсами. У Кіри була хвиляста зачіска каре і макіяж з акцентом на очах.

Нагадаємо, Кіра Найтлі та її чоловік Джеймс Райтон з’явилися разом у Лондоні.

Новини партнерів