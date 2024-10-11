У вкороченому светрі і шкіряній спідниці: акторка продемонструвала стильний лук трендового кольору

Елла Гант обрала для свого виходу вбрання у шоколадному відтінку.

Британська акторка Елла Гант потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Вона продемонструвала стильний осінній образ трендового кольору.

На Еллі був коричневий вкорочений светр із високою горловиною, у якому вона блиснула пласким животом, і шкіряна спідниця міді шоколадного відтінку. Лук вона доповнила сумкою в тон і бежевими гостроносими туфлями на шпильках.

Елла Гант / Фото: Getty Images

У Гант було укладання з локонами, макіяж із шоколадною помадою і бежевий манікюр.

Нагадаємо, раніше Елла Гант вийшла у світ в ажурному в'язаному топі, такій самій кофті з рукавами три четверті, під якими на ній був чорний бюстгальтер, і шкіряних штанях.

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