У вкороченому светрі і шкіряній спідниці: акторка продемонструвала стильний лук трендового кольору

Елла Гант обрала для свого виходу вбрання у шоколадному відтінку.
Британська акторка Елла Гант потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Вона продемонструвала стильний осінній образ трендового кольору.
На Еллі був коричневий вкорочений светр із високою горловиною, у якому вона блиснула пласким животом, і шкіряна спідниця міді шоколадного відтінку. Лук вона доповнила сумкою в тон і бежевими гостроносими туфлями на шпильках.
У Гант було укладання з локонами, макіяж із шоколадною помадою і бежевий манікюр.
Нагадаємо, раніше Елла Гант вийшла у світ в ажурному в'язаному топі, такій самій кофті з рукавами три четверті, під якими на ній був чорний бюстгальтер, і шкіряних штанях.
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