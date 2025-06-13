У вкороченому жакеті і мініспідниці: танцівниця у білосніжному ансамблі постала на прем'єрі сімейного фільму

Дженна Джонсон / © Associated Press

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Американська танцівниця Дженна Джонсон відвідала прем’єру сімейного анімаційного фільму «Еліо», яка відбулася у театрі El Capitan у Лос-Анджелесі.

Перед фотокамерами знаменитість з’явилася у білосніжному пікантному ансамблі. На ній був вкорочений жакет, який дозволив їй продемонструвати накачаний прес, і біла мініспідниця, яка була схожою на нижню частину жакета. Коротким вбранням Дженна підкреслила свої стрункі ноги.

Дженна Джонсон / © Associated Press

Аутфіт Джонсон доповнила білими високими чоботами на шпильках і з гострими носками. Вона зробила зачіску «Мальвіна», уклавши волосся у локони, зробила макіяж із фіолетовими тінями і бежевою помадою, а також французький манікюр. Вуха танцівниця прикрасила сережками-кільцями, шию — діамантовим намистом, а руки — каблучками з діамантами.

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Про фільм:

Історія від Disney та Pixar розповідає про Еліо — хлопчика з живою фантазією, який почувається чужим у своєму світі. Одного разу він випадково опиняється у серці галактичної спільноти — великій міжпланетній організації, що об’єднує істот з різних світів. Там, через непорозуміння, Еліо приймають за представника всієї Землі.

Він зовсім не готовий до такої відповідальності, але саме це несподіване призначення змушує його вчитися комунікувати з дивакуватими прибульцями, проходити складні випробування та шукати відповіді не лише у Всесвіті, а й у самому собі.

В український прокат фільм «Еліо» виходить 19 червня.

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