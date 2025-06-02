ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

У вкорочених штанах та чоботях: незвичайний вибір вбрання акторкою Милою Куніс

Акторка мала стильний вигляд, але вибір вбрання дивував, попри те, що на вулиці вже літо.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Міла Куніс

Міла Куніс / © Associated Press

Міла Куніс відвідала захід у Каліфорнії Tudum Live, який був організований Netflix для фанатів цієї стримінгової платформи. Міла з’явилася перед публікою в костюмі Elie Saab коричневого кольору, але з оригінальними укороченими штанами.

Жакет Міли прикрашали великі ґудзики, а ось носила вона його на голе тіло, поєднавши з бюстьє.

Міла Куніс / © Associated Press

Міла Куніс / © Associated Press

Також акторка взула чоботи коричневого кольору на високих підборах та розпустила волосся. Її макіяж був лаконічним, але з акцентом на очах, які візажисти підвели чорним олівцем.

Міла Куніс / © Associated Press

Міла Куніс / © Associated Press

Голлівудська зірка не єдина, хто обирає таку довжину штанів, оскільки також у подібних на публіці якось сяяла королева Данії Мері.

Королева Мері / © Associated Press

Королева Мері / © Associated Press

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie