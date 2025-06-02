У вкорочених штанах та чоботях: незвичайний вибір вбрання акторкою Милою Куніс

Міла Куніс / © Associated Press

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Міла Куніс відвідала захід у Каліфорнії Tudum Live, який був організований Netflix для фанатів цієї стримінгової платформи. Міла з’явилася перед публікою в костюмі Elie Saab коричневого кольору, але з оригінальними укороченими штанами.

Жакет Міли прикрашали великі ґудзики, а ось носила вона його на голе тіло, поєднавши з бюстьє.

Міла Куніс / © Associated Press

Також акторка взула чоботи коричневого кольору на високих підборах та розпустила волосся. Її макіяж був лаконічним, але з акцентом на очах, які візажисти підвели чорним олівцем.

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Міла Куніс / © Associated Press

Голлівудська зірка не єдина, хто обирає таку довжину штанів, оскільки також у подібних на публіці якось сяяла королева Данії Мері.

Королева Мері / © Associated Press