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- Шоу-бізнес
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У вкорочених штанах та чоботях: незвичайний вибір вбрання акторкою Милою Куніс
Акторка мала стильний вигляд, але вибір вбрання дивував, попри те, що на вулиці вже літо.
Міла Куніс відвідала захід у Каліфорнії Tudum Live, який був організований Netflix для фанатів цієї стримінгової платформи. Міла з’явилася перед публікою в костюмі Elie Saab коричневого кольору, але з оригінальними укороченими штанами.
Жакет Міли прикрашали великі ґудзики, а ось носила вона його на голе тіло, поєднавши з бюстьє.
Також акторка взула чоботи коричневого кольору на високих підборах та розпустила волосся. Її макіяж був лаконічним, але з акцентом на очах, які візажисти підвели чорним олівцем.
Голлівудська зірка не єдина, хто обирає таку довжину штанів, оскільки також у подібних на публіці якось сяяла королева Данії Мері.