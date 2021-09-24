У водолазці та кардигані з принтом: Катерина Бужинська показала лук для прохолодної дощової погоди

Співачка похизувалася обновками.
Катерина Бужинська у цей прохолодний осінній день утеплилася і продемонструвала шанувальницям в Instagram свій образ. Співачка постала у трикотажному червоному костюмі з принтом від українського бренду OMMAdesign, який складався з кардигану, водолазки та широких штанів.
Аутфіт зірка доповнила червоними кросівками на високій білій платформі. Волосся Катерина розпустила і зробила макіяж з акцентом на червоній помаді.
"Холодна, похмура з дощем: за вікном справжня осінь. Вдягайтеся тепліше", - написала співачка.
Нагадаємо, раніше Катерина похизувалася красивим образом у білій сукні-вишиванці цікавого фасону з різнокольоровими нитками та ґудзиками від українського бренду Embroideredgem.
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