У водолазці та штанах з розрізами: Дженніфер Еністон в елегантному образі на червоній доріжці

Дженніфер Еністон відвідала фестиваль PaleyFest у Лос-Анджелесі та вийшла на червону доріжку. Під час заходу відбувся спеціальний показ гучного серіалу "Ранкового шоу", в якому вона разом із Різ Візерспун зіграла головні ролі.

На зірці було монохромне і строге вбрання, оскільки вона поєднала трикотажну водолазку без рукавів та елегантні штани з розрізами на штанинах. Доповнила це вбрання акторка туфлями із відкритим мисом.

Також Дженніфер нещодавно трохи змінила зачіску – вкоротила волосся, зробивши каре. Цього разу вона його просто розпустила та надала об'му волоссю.

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Разом із Дженніфер цей захід відвідала і її колега з серіалу Різ Візерспун. Як і Еністон вона одягла монохромний аутфіт чорного кольору, але він складався з кофти та спідниці-олівця.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Але на червону доріжку зірки вийшли не просто так. Річ у тому, що серіал "Ранкове шоу" продовжено на 4 сезон, тому напередодні прем'єри акторки, як головні зірки шоу, нагадують про себе та підігрівають цікавість до проєкту.

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