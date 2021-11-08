У водолазці та спідниці кольору вівсянки: стильна Емілі Ратаковскі на вулицях Нью-Йорка

У водолазці та спідниці кольору вівсянки: стильна Емілі Ратаковскі на вулицях Нью-Йорка

Модель та акторка вміє вдало поєднувати речі у своїх аутфітах.

Емілі Ратаковскі сьогодні, 8 листопада, потрапила до об'єктивів папараці у Верхньому Вест-Сайді в Нью-Йорку. Модель мала стильний вигляд. Вона поєднала білу водолазку зі спідницею міді кольору вівсянки та шкіряними бежевими чоботями.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

Волосся її було розпущене, а на обличчі був макіяж з рожевими рум'янами та коричневою помадою на губах. У руці модель несла телефон та окуляри.

Цього ж дня Емілі бачили в іншому образі – сорочці з деніму та джинсах. Талію вона підкреслила шкіряним темно-бордовим поясом і такого самого кольору на ній були чоботи.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

Нагадаємо, раніше Ратаковскі показала в Instagram, який вона мала вигляд у 13 років.

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