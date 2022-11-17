У водолазці та стильних джинсах: зірка серіалу "Анатомія Грей" Еллен Помпео під прицілом фотографів

Американська акторка, відома за своєю роль Мередіт Грей у серіалі "Анатомія Грей", де вона знімається від 2005 року, потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку.

Зазвичай Еллен Помпео дуже рідко стає мішенню для фотографів, оскільки веде досить закрите життя і рідко відвідує не лише заходи, а й виходить на прогулянки.

Цього разу Елен заскочили, коли вона виходила із закладу та прямувала до своєї машини.

На відомій акторці був досить простий осінній образ, оскільки вона поєднала широкі сині джинси із гірчичною водолазкою. На плечі зірка накинула чорне пальто, доповнила лук синьою сумкою, великими золотими сережками-кільцями та чорними туфлями.

Еллен Помпео / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно на екрани вийшов 19-й сезон серіалу "Анатомі Грей", де Помпео протягом 17 років виконувала головну роль. Цей сезон стане останнім для неї, але серіал продовжиться з іншими акторами. Її прощальний епізод отримав назву I'll Follow the Sun ("Я слідуватиму за сонцем"). Причиною залишення акторкою серіалу стало бажання більше брати участь в інших проєктах, однак вона не залишить роботу над "Анатомією Грей" повністю, а продовжить озвучувати всі наступні епізоди 19-го сезону і знову з'явиться на екрані у фіналі.

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