У водолазці в рубчик: Аманда Голден продемонструвала соски дорогою на роботу

У водолазці в рубчик: Аманда Голден продемонструвала соски дорогою на роботу

Британська ведуча вийшла на вулиці Лондона у стильному аутфіті з пікантним акцентом.

Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці дорогою на роботу — на студію Global Radio в Лондоні. Ведуча продемонструвала цього разу стильний образ у бежево-карамельних відтінках з пікантним акцентом.

На Аманді була бежева водолазка в рубчик, крізь яку були помітні її соски, лакована карамельна спідниця довжини міді з розрізом спереду і шкіряні коричневі чоботи на шпильці.

Аманда Голден / Getty Images

На плечі вона накинула пальто верблюжого кольору. У руці знаменитість несла коричневу сумку з товстим золотим ланцюгом. Волосся вона розпустила і одягла на обличчя окуляри у черепаховій оправі.

Раніше Голден також блиснула сосками у світлому топі з пікантним декольте і золотими ґудзиками.

Аманда Голден / Getty Images

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