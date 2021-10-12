У водолазці в рубчик: Аманда Голден продемонструвала соски дорогою на роботу

Британська ведуча вийшла на вулиці Лондона у стильному аутфіті з пікантним акцентом.
Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці дорогою на роботу — на студію Global Radio в Лондоні. Ведуча продемонструвала цього разу стильний образ у бежево-карамельних відтінках з пікантним акцентом.
На Аманді була бежева водолазка в рубчик, крізь яку були помітні її соски, лакована карамельна спідниця довжини міді з розрізом спереду і шкіряні коричневі чоботи на шпильці.
На плечі вона накинула пальто верблюжого кольору. У руці знаменитість несла коричневу сумку з товстим золотим ланцюгом. Волосся вона розпустила і одягла на обличчя окуляри у черепаховій оправі.
Раніше Голден також блиснула сосками у світлому топі з пікантним декольте і золотими ґудзиками.
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