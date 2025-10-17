- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 129
- Час на прочитання
- 1 хв
У водолазці, шкіряній спідниці і з новим кольором очей: Оля Полякова похизувалася стильним осіннім образом
Артистка у монохромному луку кольору марсала продемонструвала струнку фігуру.
Оля Полякова показала в Instagram Stories нові фото, на яких продемонструвала стильний осінній образ кольору марсала.
Артистка постала у водолазці в рубчик, шкіряній спідниці міді з тисненням «плетіння» і нюдових капронових колготах. Вбрання вона скомбінувала з ботильйонами і сумкою Hermes Kelly в тон.
Оля зробила хвилясте укладання, макіяж із акцентом на очах і, до речі, використала сіро-блакитні лінзи. А ще у неї був темно-бордовий манікюр.
Полякова мала стрункий і гарний вигляд.
Нагадаємо, Оля Полякова презентувала першу композицію з її майбутнього англомовного альбому, яка має назву Warrior. Крім того, артистка повідомила, що подає заявку на участь у Нацвідборі «Євробачення».