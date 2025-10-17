У водолазці, шкіряній спідниці і з новим кольором очей: Оля Полякова похизувалася стильним осіннім образом

Оля Полякова

Оля Полякова показала в Instagram Stories нові фото, на яких продемонструвала стильний осінній образ кольору марсала.

Артистка постала у водолазці в рубчик, шкіряній спідниці міді з тисненням «плетіння» і нюдових капронових колготах. Вбрання вона скомбінувала з ботильйонами і сумкою Hermes Kelly в тон.

Оля зробила хвилясте укладання, макіяж із акцентом на очах і, до речі, використала сіро-блакитні лінзи. А ще у неї був темно-бордовий манікюр.

Полякова мала стрункий і гарний вигляд.

Нагадаємо, Оля Полякова презентувала першу композицію з її майбутнього англомовного альбому, яка має назву Warrior. Крім того, артистка повідомила, що подає заявку на участь у Нацвідборі «Євробачення».