Пенелопа Крус / © Associated Press

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Пенелопа Крус відвідала церемонію ELLE Women in Hollywood 2026, яка відбулася в готелі Four Seasons у Беверлі-Гіллз. Акторка стала однією з цьогорічних лауреаток, яких журнал ELLE відзначив на заході.

Пенелопа Крус / © Associated Press

На доріжці Крус з’явилася у вогняно-червоній сукні Ralph Lauren до підлоги. Широка смуга атласної тканини навскіс перетинала приталений ліф, залишала праве плече відкритим, а з лівого спадала вздовж спини й утворювала шлейф.

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Пенелопа Крус / © Associated Press

Акторка доповнила образ золотими сережками-підвісками, золотистим браслетом із прозорими камінцями і каблучками. Волосся вона випрямила, а чубчик уклала набік. У макіяжі Крус підкреслила очі темними тінями й обрала бежеву помаду.

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Пенелопа Крус / © Associated Press

Разом із Пенелопою фотографам позував Сет Роґен, з яким вона зіграла в американській комедії «Сусіди зверху» (The Invite). Актор одягнув темно-сірий двобортний костюм у ледь помітну клітинку, білу сорочку й темну краватку.

Сет Роґен і Пенелопа Крус / © Associated Press

Нагадаємо, Пенелопа Крус у чорній сукні з об’ємним декором від Chanel позувала на премії.

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