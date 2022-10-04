У "волохатій" сукні кольору фуксії: Кайлі Дженер відвідала показ Balenciaga

Американська зірка реаліті-шоу і власниця б'юті-імперії протягом кількох днів з'являлася на вулицях Парижа в "гарячих" образах, які були то з ефектними декольте, то повністю прозорими. Однак для показу нової колекції Демни Гвасалії дівчина вбралася в дуже яскраве і закрите вбрання.

Сукня Кайлі була довга, мала рукави і була створена з незвичайної "волохатої" тканини. Цей образ вона доповнила великим чорним клатчем та черевиками-лосинами від цієї марки.

Особливо незвичайний вигляд мали в образі сонцезахисні окуляри в білій оправі.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

На захід дівчина прийшла в компанії своєї старшої сестри Глоє, а ось колишній чоловік її сестри Каньє Вест відкривав показ весна-літо 2023 року в мілітарі-луку. Що ж стосується ще образу, то ймовірно Кайлі отримала сукню ексклюзивно перед шоу, адже таке саме вбрання бренд презентував на подіумі, тільки лаймового відтінку.

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