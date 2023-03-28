У "волохатому" светрі та білих джинсах: зірку "Гри престолів" Софі Тернер помітили у Нью-Йорку

27-річна британка Софі Тернер, яка прославилася завдяки ролі Санси Старк у серіалі "Гра престолів", опинилася під прицілом папараці у Нью-Йорку. Дівчина вийшла по покупки до британського продуктового магазину Myers of Keswick, розташованого у престижному районі у Вест-Віллидж.

На Софі того дня не було куртки, але вона одягла незвичайний теплий "волохатий" светр коричневого кольору від бренду Toteme, який поєднала з білими джинсами-кльош та коричневими туфлями.

Також акторка одягла сонцезахисні окуляри Ray-Ban, розпустила волосся, а на плечі у неї висіла стильна сумка від The Row у білому відтінку, яка ідеально вписалася у лук.

Софі Тернер / Фото: Getty Images

Компанію Софі склав її чоловік Джо Джонас — учасник гурту Jonas Brothers, який був створений ним та його братами Ніком та Кевіном. Артист одягнув для походу по покупки картатий червоно-синій светр, бавовняні штани та кеди.

Софі Тернер / Фото: Getty Images

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