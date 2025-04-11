У волохатій шубі і довгій спідниці: стильна Оля Цибульська на заході у Києві

Оля Цибульська

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Оля Цибульська відвідала презентацію нового флагманського проєкту Анатолій Анатоліч «Коли я був маленьким» у Києві.

Артистка постала на івенті у стильному образі total black. На ній була коротка волохата шуба і довга спідниця, які вона скомбінувала з чорними чоботами на грубій підошві.

Оля Цибульська

Аутфіт Оля доповнила ніжним макіяжем і червоним манікюром. Свій лук зірка завершила коричневою сумкою.

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Оля Цибульська

До слова, проєкт Анатолія Анатоліча «Коли я був маленьким» — це розмова про те, як формується особистість, які події та люди впливають на мрії, вибір і майбутнє. Героєм першого випуску став телеведучий Андрій Бєдняков.

Крім того, проєкт має важливу місію — допомогти збирати кошти на лікування онкохворих діток.