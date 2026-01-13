У волохатому вбранні з великим бантом: британська артистка в образі від Saint Laurent позувала на червоній доріжці

Charli XCX / © Associated Press

Британська артистка Charli XCX відвідала церемонію вручення премії «Золотий глобус» у Беверлі-Гіллз.

На червоній доріжці зірка з’явилася у чорно-білій сукні від бренду Saint Laurent. Вбрання складалося з класичної білої спідниці максі і чорного волохатого верху з екохутра, яке мало пікантний виріз, оголені плечі і чорний атласний бант на животі.

Аутфіт Charli XCX доповнила елегантними сережками з білими і жовтими діамантами, діамантовим кольє з трьома нитками, каблучками з діамантами та чорними босоніжками на високих платформах і підборах.

У неї була гарна зачіска з локонами на один бік, макіяж із легкими чорними стрілками з ефектом «котячий погляд» та червоний манікюр.

Нагадаємо, Charli XCX прийшла на галавечір LACMA Art+Film у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес у кастомному білому ансамблі від бренду Gucci, розшитому металевими деталями.