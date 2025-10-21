У вовняному вбранні від українського бренду: племінниця Джулії Робертс на івенті у Нью-Йорку

Емма Робертс

Племінниця Джулії Робертс — Емма Робертс — відвідала івент, присвячений врученню перших літературних премій Air Mail Tom Wolfe Prizes for Fiction and Reportage. Премія заснована на честь американського письменника і журналіста Тома Вулфа.

Емма Робертс/Instagram Емми Робертс

Емма з’явилася на заході у стильному образі. На ній було сіре вовняне вбрання від українського бренду J’amemme з колекції сезону осінь-зима 2025-2026. Ансамбль складався із сорочки і прямих штанів зі стрілками. Аутфіт Робертс доповнила сірою краваткою.

Емма Робертс/Instagram Емми Робертс

Зірка зібрала волосся у низький хвіст, зробила вечірній макіяж і прикрасила вуха сережками-кільцями.

Нагадаємо, Емма Робертс на показ бренду Zimmermann у межах Паризького тижня моди прийшла у чорній довгій сукні у великий білий горошок з оголеними плечима, прикрашеній великою 3D-квіткою.