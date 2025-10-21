ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
257
Час на прочитання
1 хв

У вовняному вбранні від українського бренду: племінниця Джулії Робертс на івенті у Нью-Йорку

34-річна Емма Робертс у монохромному образі від J’amemme з’явилася на заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Емма Робертс

Емма Робертс

Племінниця Джулії Робертс — Емма Робертс — відвідала івент, присвячений врученню перших літературних премій Air Mail Tom Wolfe Prizes for Fiction and Reportage. Премія заснована на честь американського письменника і журналіста Тома Вулфа.

Емма Робертс/Instagram Емми Робертс

Емма Робертс/Instagram Емми Робертс

Емма з’явилася на заході у стильному образі. На ній було сіре вовняне вбрання від українського бренду J’amemme з колекції сезону осінь-зима 2025-2026. Ансамбль складався із сорочки і прямих штанів зі стрілками. Аутфіт Робертс доповнила сірою краваткою.

Емма Робертс/Instagram Емми Робертс

Емма Робертс/Instagram Емми Робертс

Зірка зібрала волосся у низький хвіст, зробила вечірній макіяж і прикрасила вуха сережками-кільцями.

Нагадаємо, Емма Робертс на показ бренду Zimmermann у межах Паризького тижня моди прийшла у чорній довгій сукні у великий білий горошок з оголеними плечима, прикрашеній великою 3D-квіткою.

Дата публікації
Кількість переглядів
257
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie