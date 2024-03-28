У вовняній сукні-бюстьє: Джилліан Андерсон на прем'єрі фільму про королівський секс-скандал

Зірка серіалів "Секретні матеріали" та "Сексуальна освіта" Джилліан Андерсон відвідала чергову прем'єру. У Лондоні презентували фільм "Сенсація", що вийде на Netflix 5 квітня.

Джилліан Андерсон / Фото: Associated Press

Для цього заходу Джилліан одягла вовняну сукню-бюстьє розкішного смарагдового відтінку Emilia Wickstead. Вона не мала бретельок й ідеально сиділа на фігурі акторки.

Доповнила Джилліан образ лише сріблястими босоніжками Gianvito Rossi та сережками-зірками у вухах від Solange Azagury-Partridge. Макіяж та зачіска у неї були лаконічними. У кадр на заході також не потрапив її клатч.

Джилліан Андерсон / Фото: Associated Press

Фото: Gillian Anderson

Майбутній фільм розповість про один із найгучніших скандалів у британській королівській родині за багато років — інтерв'ю принца Ендрю, яке він дав Емілі Мейтліс, ведучій програмі Newsnight на BBC. Саме в цьому інтерв'ю молодший брат короля Великої Британії та син покійної королеви Єлизавети II, розповів як їздив на полювання з Джеффрі Епштейном, засудженым за сексуальні злочини, та його вічною супутницею, подругою, світською дамою Гілен Максвелл.

Принц Ендрю та Емілі Мейтліс / Фото: Associated Press

Ще принц Ендрю сказав, що у 2001-му не проводив вечір із сімнадцятирічної Вірджинією Джуффре, бо вдень ходив із донькою, принцесою Беатріс, у Pizza Express в Вокінгу. Через чотири дні після ефіру Ендрю склав із себе посадові обов'язки члена королівської родини.

Роль журналістки Емілі Мейтліс виконає Джилліан Андерсон, а принца зіграє Руфус Сьюелл. Також у фільмі з'явиться і принцеса Беатріс, її зіграє акторка Чаріті Вейкфілд.

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