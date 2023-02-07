У всіх на очах: Джей Ло відчитала чоловіка під час світського виходу

Днями пара відвідала церемонію вручення премії "Греммі". Пильні шанувальники зауважили, що між подружжям відбулася не дуже приємна розмова під час заходу.

Пара сиділа у першому ряду на церемонії. Камери зняли, як Дженніфер зробила зауваження Бену Аффлеку після того, як він щось прошепотів їй на вухо. Експерти, які вміють читати по губах розшифрували, що ж Дженніфер сказала того вечора Бену. Це була фраза: "Стоп. Можеш мати більш дружелюбний вигляд. Будь мотивованим",- пише Mirror.

Шанувальники пари пожартували в коментарях: "Ось чому я більше не фотографуюся з чоловіком", "Здається, він ніколи не отримує задоволення або просто не фотогенічний", а хтось навіть згадав колишню дружину Бена Дженніфер Гарнер і написав: "Дженніфер Гарнер вдома їсть попкорн, і така ... "Дівчинко, тепер він твоя проблема".

Нагадаємо, під час церемонії також відбулася кумедна ситуація, коли ведучий заходу Тревор Ноа пожартував про пеніс принца Гаррі, а Джей Ло оцінила його жарт. Ці кадри також розлетілися всіма виданнями.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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