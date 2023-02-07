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У всіх на очах: Джей Ло відчитала чоловіка під час світського виходу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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439
Час на прочитання
2 хв
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У всіх на очах: Джей Ло відчитала чоловіка під час світського виходу

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Днями пара відвідала церемонію вручення премії "Греммі". Пильні шанувальники зауважили, що між подружжям відбулася не дуже приємна розмова під час заходу.

Пара сиділа у першому ряду на церемонії. Камери зняли, як Дженніфер зробила зауваження Бену Аффлеку після того, як він щось прошепотів їй на вухо. Експерти, які вміють читати по губах розшифрували, що ж Дженніфер сказала того вечора Бену. Це була фраза: "Стоп. Можеш мати більш дружелюбний вигляд. Будь мотивованим",- пише Mirror.

@somosmitu #sadaffleck (Ben Affleck) es el reflejo de nosaltres quan éramosnens y queríamos irnos de la fiesta, pero mamá no #jlo #benaffleck yanosvamosss #mimama #grammys2023 #jenniferbennifer #bennifer ♬ original sound — Somos mitú

Шанувальники пари пожартували в коментарях: "Ось чому я більше не фотографуюся з чоловіком", "Здається, він ніколи не отримує задоволення або просто не фотогенічний", а хтось навіть згадав колишню дружину Бена Дженніфер Гарнер і написав: "Дженніфер Гарнер вдома їсть попкорн, і така ... "Дівчинко, тепер він твоя проблема".

Нагадаємо, під час церемонії також відбулася кумедна ситуація, коли ведучий заходу Тревор Ноа пожартував про пеніс принца Гаррі, а Джей Ло оцінила його жарт. Ці кадри також розлетілися всіма виданнями.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Getty Images
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
439
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