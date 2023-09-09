У всьому білому: італійськи співак у перлах блиснув волохатими грудьми на Венеційському кінофестивалі

Не лише жінки демонструють на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю розкішні образи. Італійський артист Освальдо Супіно з'явився перед камерами в ефектному образі total white.

На музикантові був білий комбінезон зі штанями-палацо і величезний аксесуар із сотні перлів, який прикрашав його шию, руки, груди і спадав на вбрання. Крізь перли Освальдо блиснув своїми волохатими грудьми.

Освальдо Супіно / Фото: Getty Images

Взутий Супіно був у білі босоніжки на екстремально високій платформі і підборах. У руці він тримав довгий білий шлейф. На обличчі у нього була борода, а у вухах – сережки-кільця.

Співак досить скромно позував фотографам, але його ефектний аутфіт не залишив байдужим нікого із присутніх.

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