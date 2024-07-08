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У всьому білому й окулярах-авіаторах: стильний образ моделі Еббі Кленсі на Вімблдоні

У всьому білому й окулярах-авіаторах: стильний образ моделі Еббі Кленсі на Вімблдоні

У всьому білому й окулярах-авіаторах: стильний образ моделі Еббі Кленсі на Вімблдоні

Еббі Кленсі / Фото: Getty Images

Модель та мати чотирьох дітей у білому вбранні мала гарний вигляд.

Модель і телеведуча Еббі Кленсі відвідала шостий день Вімблдонського тенісного чемпіонату у Лондоні.

Там вона з'явилася у стильному образі total white. На ній був подовжений жакет, штани-кльош і топ.

Еббі Кленсі / © Getty Images
Еббі Кленсі / Фото: Getty Images

Еббі зробила укладання з локонами, молочний манікюр і одягла на обличчя чорні окуляри-авіатори.

Нагадаємо, папараці заскочили Еббі Кленсі і її чоловіка — футболіста Пітера Крауча під час відпочинку на Сардинії.

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