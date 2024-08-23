У всьому білому: зірка реаліті у мінішортах похизувалася пружними сідницями

Челсі Лазкані в образі total white з'явилася у Лос-Анджелесі.

Папараці на вулицях Лос-Анджелеса заскочили зірку американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Челсі Лазкані.

Дівчина вийшла на прогулянку в образі total white. На ній був топ із довгими рукавами і пікантним декольте, а також мінішорти, які підкреслили її стрункі ноги.

Побачивши фотографів Челсі повернулася до них спиною і продемонструвала свої пружні сідниці.

Челсі Лазкані / Фото: Getty Images

Свій лук Лазкані доповнила мюлями на шпильках і хутряною білою сумкою з чорними цятками.

У неї було укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, французький манікюр і каблучка з діамантами.

Нагадаємо, Челсі Лазкані одягла на вечірку мінісукню кольору металік на тонких бретельках і з відвертим декольте.

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