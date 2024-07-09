У всьому червоному: Ріта Ора у шкіряних жакеті і штанях сходила на радіоефір

33-річна артистка займається промокампанією фільму, у якому зіграла.
Ріта Ора нині займається промокампанією фільму від Disney – Descendants: Rise Of The Red, у якому зіграла роль Червоної королеви. Вона відвідала студію SiriusXM у Нью-Йорку, де розповіла про роботу над цією стрічкою.
Артистка мала ефектний яскравий образ у всьому червоному: шкіряному жакеті, сорочці і шкіряних широких штанях. Вбрання вона доповнила лакованими туфлями на шпильках.
Ора зробила хвилясте укладання, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у червоній оправі, прикрасила вуха масивними золотими сережками, а шию – золотим ланцюжком.
Нагадаємо, Ріта Ора у прозорому вбранні блиснула оголеними грудьми на афтепаті.
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