У всьому червоному: Ріта Ора у шкіряних жакеті і штанях сходила на радіоефір

Ріта Ора нині займається промокампанією фільму від Disney – Descendants: Rise Of The Red, у якому зіграла роль Червоної королеви. Вона відвідала студію SiriusXM у Нью-Йорку, де розповіла про роботу над цією стрічкою.

Артистка мала ефектний яскравий образ у всьому червоному: шкіряному жакеті, сорочці і шкіряних широких штанях. Вбрання вона доповнила лакованими туфлями на шпильках.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Ора зробила хвилясте укладання, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у червоній оправі, прикрасила вуха масивними золотими сережками, а шию – золотим ланцюжком.

Нагадаємо, Ріта Ора у прозорому вбранні блиснула оголеними грудьми на афтепаті.

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